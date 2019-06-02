В Кинель-Черкасском районе 12-летний мальчик утонул в пруду

В Кинель-Черкасском районе 1 июня утонул ребенок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
Тело 12-летнего мальчика спасатели вытащили из пруда, расположенного в 1 км севернее пос. Кабановка.
В Кинель-Черкасском районе 1 июня утонул ребенок. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
Тело 12-летнего мальчика спасатели вытащили из пруда, расположенного в 1 км севернее пос. Кабановка.
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