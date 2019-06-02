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Преступления Происшествия

Вор из Похвистневского района потерял украденный бензотриммер

ПОХВИСТНЕВО. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полицейские в Похвистневском районе задержали неоднократно судимого безработного жителя с. Рысайкино по подозрению в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

К правоохранителям обратился 50-летний житель Петропавловска-Камчатского. Из принадлежащего ему дома в с. Рысайкино украли садовую технику более чем на 50 тыс. рублей.

Потерпевший жил в Петропавловске-Камчатском и периодически приезжал в сельский дом. Приехав в очередной раз, он заметил пропажу мотоблока и бензотриммера. Технику забрали из гаража, подобрав ключи.

Подозреваемый сознался в краже и сказал, что бензотриммер он потерял по пути, а мотоблок продал.

В итоге мотоблок нашли и вернули владельцу. По ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража" возбудили уголовное дело.

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