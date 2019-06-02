В центре Самары произошло смертельное ДТП с мотоциклом

Ночью на 1 июня в ДТП с мотоциклом погиб человек. Об этом сообщает guberniatv.ru.

Как сообщается, 23-летний водитель мотоцикла Yamaha с 21-летней пассажиркой ехал по ул. Куйбышева в сторону ул. Некрасовской и сбил 34-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.

Пешехода отбросило на противоположную сторону дороги под колеса паркующегося Opel Combo. 52-летний водитель иномарки не успел заметить его. Мотоцикл же врезался в стоявший у правой обочины Mitsubishi Lancer и опрокинулся.

Переходивший дорогу мужчина скончался на месте. Парня и девушку с мотоцикла госпитализировали в тяжелом состоянии.