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ДТП Происшествия

В центре Самары произошло смертельное ДТП с мотоциклом

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Ночью на 1 июня в ДТП с мотоциклом погиб человек. Об этом сообщает guberniatv.ru.

Как сообщается, 23-летний водитель мотоцикла Yamaha с 21-летней пассажиркой ехал по ул. Куйбышева в сторону ул. Некрасовской и сбил 34-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.
Пешехода отбросило на противоположную сторону дороги под колеса паркующегося Opel Combo. 52-летний водитель иномарки не успел заметить его. Мотоцикл же врезался в стоявший у правой обочины Mitsubishi Lancer и опрокинулся.

Переходивший дорогу мужчина скончался на месте. Парня и девушку с мотоцикла госпитализировали в тяжелом состоянии.

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