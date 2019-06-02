На ул. Гагарина перевернулась легковушка

В воскресенье, 2 июня, около 22:00, в Самаре произошло ДТП с участием водителя легковушки, который ехал по ул. Гагарина в направлении ул. Мяги. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил очевидец происшествия.

По его словам, легковушка ударилась о бордюр разделительной полосы, перевернулась через крышу и встала на колеса на встречной полосе.

По словам свидетеля, водитель уцелел. Он вышел из машины и осматривал ее. Вокруг стали собираться прохожие.

Очевидец не исключает, что у легковушки могло заклинить левое переднее колесо.

Свидетель уточнил, что на место происшествия приехали спасатели, пожарные и полицейские.

Данных о пострадавших нет.