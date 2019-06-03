Под Кинелем пострадала женщина, сбившая на кроссовере кабана

В воскресенье, 2 июня, в Кинельском районе в 23:55 56-летняя водитель Haima 7, двигаясь со стороны Бугуруслана в направлении Самары, сбила кабана, перебегавшего дорогу слева направо.

В результате аварии автомобиль съехал с дороги на разделительную полосу и наехал на металлическое ограждение. Водитель получила телесные повреждения, ее доставили в районную больницу и впоследствии отпустили домой.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает облГлавк.