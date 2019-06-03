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ДТП Происшествия

Четыре человека пострадали в ДТП с Lada Vesta и Merсedes в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 3 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 3 июня, около 6:10 в Комсомольском районе Тольятти участником ДТП стал 24-летний водитель Lada Vesta, ехавший по трассе М-5 в направлении Обводного шоссе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным, между 976 и 977 км трассы он столкнулся с ехавшим впереди Merсedes S-500 под управлением 56-летнего мужчины.

В аварии пострадали четыре пассажира отечественной легковушки. 22-летний и 28-летний пассажиры получили поверхностные травмы головы. 26-летний мужчина получил травму правой голени. А у 61-летнего пассажира, находившегося на заднем сиденье, диагностировали политравму, он госпитализирован.

По предварительным данным, все находившиеся в Lada Vesta люди являются уроженцами одной из южных республик бывшего СССР.

Данных о других пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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