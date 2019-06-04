16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проект реконструкции ул. XXII Партсъезда снова будут корректировать Самарский 3D-художник Илья Дядюра: "Я нигде не учился теории, все только на практике" Содержание Климовского моста обойдется в 80 млрд руб. на 16 лет Самарский "АвтоВолгастрой" освоит 8,8 млрд руб. на строительстве трассы в Пензенской области Капремонт участка проспекта Кирова начнется в конце мая

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 дарит скидку на перелет

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 15
Версия для печати

Мобильный оператор Tele2 предлагает жителям Приволжья совершить перелет со скидкой в активный сезон отпусков. До 31 июля 2019 года клиенты, которые приобретут смартфон или совершат денежный перевод в розничной сети оператора, могут сэкономить при бронировании авиабилета в салонах Tele2.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 продолжает развивать партнерские программы и совместно с лидерами рынка создает выгодные и простые предложения в самых различных сферах. Поддерживая активный образ жизни своих клиентов, оператор предлагает жителям Приволжья получить до 31 июля 2019 года скидочный промокод на покупку авиабилета стоимостью от 5000 рублей в салонах Tele2.

В акции "Скидка на перелет" участвуют все клиенты, совершившие денежный перевод или покупку смартфона в розничной сети оператора. Промокод печатается на чеке и действителен до 15 августа 2019 года. Для направлений Сочи и Симферополь по промокоду действует скидка в размере 300 рублей, а на авиабилеты по направлениям Ереван, Душанбе, Ош, Худжанд, Кишинев, Бишкек, Ташкент — 500 рублей. Клиент может выбрать любую дату вылета, выбор авиакомпании также не ограничен.

Алексей Сидоров, коммерческий директор макрорегиона "Волга" Tele2:

"Лето — традиционный сезон отпусков. Планомерно следуя концепции "Другие правила", мы предлагаем нашим абонентам воспользоваться дополнительными возможностями — в том числе при планировании летнего досуга и путешествий. В апреле мы дополнили наш премиальный тариф бесплатной услугой "Безлимитный интернет за границей", позволяющей не ограничивать себя в использовании data-сервисов за рубежом, а наша новая акция "Скидка на перелет" позволит получить еще один приятный бонус в виде скидки на авиабилет".

Гид потребителя

Фото на сайте

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Комиссия Росавтодора положительно оценила ход дорожных работ в регионе

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30