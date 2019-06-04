При тушении пожара в центре Самары эвакуировали 26 человек

Во вторник, 4 июня, около 14:29, начался пожар в доме в районе перекрестка улиц Молодогвардейской и Полевой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горели вещи на балконе в квартире второго этажа на 10 кв. м. Прибывшие огнеборцы сразу приступили к тушению и в 14:47 ликвидировали пожар. В ГУ МЧС России по Самарской области сообщают, что пострадавших нет, из здания во время тушения возгорания эвакуировали 26 человек. Обстоятельства случившегося и ущерб устанавливают.