Самарца будут судить за регистрацию организации на подставное лицо

Зампрокурора области Алексей Павлов утвердил обвинение по уголовному делу по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ ("Предоставление документа для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2017 г. за 5 тыс. руб. мужчина предоставил в инспекцию ФНС по Красноглинскому району заявление о регистрации юрлица ООО "СТРОЙФОРМАТ", где был якобы директором. При этом фактически он не собирался управлять фирмой. Уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд для рассмотрения.