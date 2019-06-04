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Преступления Происшествия

Самарца будут судить за регистрацию организации на подставное лицо

САМАРА. 4 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Зампрокурора области Алексей Павлов утвердил обвинение по уголовному делу по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ ("Предоставление документа для внесения в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2017 г. за 5 тыс. руб. мужчина предоставил в инспекцию ФНС по Красноглинскому району  заявление о регистрации юрлица ООО "СТРОЙФОРМАТ", где был якобы директором. При этом фактически он не собирался управлять фирмой.

Уголовное дело направлено в Красноглинский районный суд для рассмотрения.

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