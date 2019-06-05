В Приволжском районе у пожилого мужчины украли крупную сумму денег и ружье

Сотрудники Отдела МВД России по Приволжскому району задержали двух местных жителей, подозреваемых в разбойном нападении на дом пожилого мужчины, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

За помощью к правоохранителям обратился 78-летний мужчина. Он рассказал полицейским, что ночью он услышал скрежет двери. Когда открыл ее, в дом ворвались двое неизвестных мужчин в масках и, применив насилие, и угрожая ножом, требовали деньги. Забрав 100 тыс. руб. и охотничье ружье хозяина жилища, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражи правопорядка установили, что к преступлению могут быть причастны двое безработных жителей с. Приволжье, составили ориентировку с приметами предполагаемых подозреваемых и направили всем наружным службам полиции.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками уголовного розыска территориального ОВД совместно с коллегами из областного главка в одном из кафе Самары и доставлены в территориальный отдел внутренних дел.

Правоохранители выяснили, что оба подозреваемых — жители с. Приволжье, 1991 и 1996 года рождения, один из которых ранее судим. В ходе опроса злоумышленники признались в содеянном и рассказали, что дом своей жертвы выбрали не случайно — предполагали, что у пенсионера могут быть накопления.

В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ "Разбой" возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.