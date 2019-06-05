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Преступления Происшествия

В Самаре возбуждено сразу 10 уголовных дел за поддельные часы, одежду и сумки

САМАРА. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в мае 2019 г. возбуждено 10 уголовных дел за незаконное использование чужих товарных знаков, сообщает пресс-служба самарской таможни.

Среди выявленных контрафактных товаров - кроссовки, одежда, часы, автозапчасти, сумки, кепки, рюкзаки, портмоне, незаконно маркированные такими известными товарными знаками, как Nike, Adidas, Reebok, Balanciaga, Gucci, Philipp Plein и др.

Всего с начала 2019 г. в результате деятельности мобильных групп самарской таможни обнаружено более 61 тыс. единиц товаров, обладающих признаками контрафактной продукции. Сумма ущерба, по оценке правообладателей, составила более 113 млн рублей.

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