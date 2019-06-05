16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На ул. Красноармейской столкнулись две легковушки и трамвай Спасателям пришлось разрезать разбитую Lada Largus, чтобы вытащить погибших и пострадавших Три человека погибли и четверо пострадали в ДТП в Красноярском районе Водитель "шестерки" сбил девушек на "зебре" в Тольятти В Сызрани водитель "десятки" въехал в машину ДПС

ДТП Происшествия

В Сызрани пассажирский автобус врезался в столб, есть пострадавшие

СЫЗРАНЬ. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 243
Версия для печати

В среду, 5 июня, утром на ул. Ульяновской в Сызрани автобус ПАЗ маршрута № 3, который ехал в направлении ул. Интернациональной, врезался в опору уличного освещения, сообщает syzran-small.ru.

По словам водителя, он отвлекся и на небольшом вираже перед остановкой не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса. К счастью, травмы у них не тяжелые — трое человек обратились к прибывшим медикам с ушибами и синяками.

Проезд на месте аварии осуществляется в реверсивном режиме, образуется дорожный затор.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30