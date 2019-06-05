В Сызрани пассажирский автобус врезался в столб, есть пострадавшие

В среду, 5 июня, утром на ул. Ульяновской в Сызрани автобус ПАЗ маршрута № 3, который ехал в направлении ул. Интернациональной, врезался в опору уличного освещения, сообщает syzran-small.ru.

По словам водителя, он отвлекся и на небольшом вираже перед остановкой не справился с управлением.

В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса. К счастью, травмы у них не тяжелые — трое человек обратились к прибывшим медикам с ушибами и синяками.

Проезд на месте аварии осуществляется в реверсивном режиме, образуется дорожный затор.