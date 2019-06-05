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Здравоохранение Общество

Замглавврача больницы им. Пирогова возглавила Приволжскую ЦРБ

ПРИВОЛЖЬЕ. 5 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр здравоохранения Самарской области Михаил Ратманов 4 июня посетил Приволжскую центральную районную больницу, где представил нового главного врача Марию Дмитриеву.

До назначения Мария Степановна более девяти лет работала заместителем главного врача по клинико-экспертной работе Самарской городской клинической больницы  №1 имени Н.И.Пирогова. Ее стаж работы в системе здравоохранения составляет более 20 лет, на руководящих должностях - более 14 лет. Мария Дмитриева - кандидат медицинских наук.

Ранее, с июня 2016 года, главным врачом Приволжской ЦРБ была Нина Парамонова, занимавшая до того должность заместителя главврача по организационно-методической работе больницы.

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