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Житель Шигонского района выжил после удара молнии под Пензой

ПЕНЗА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уроженец Шигонского района выжил после удара молнии, об этом сообщает его знакомый в соцсети.

29-летний Николай трудился на ремонте трассы М5 под Пензой. Собиралась гроза, мужчины отправились в автобус. "Я шел последним, самого дождя еще не было, только тучи подходили. Потом вспышка. Молния попала примерно в затылок, в цепочку, цепочка и крестик расплавились. Я видел, как на мне одежду расплавленную разрезали", - пояснил пострадавший от удара молнии.

"Очнулся он только здесь. По доставке в приемное отделение он пришел в себя и попытался восстановить цепь событий, которые с ним случились. Вероятнее всего, по пути к автобусу в него ударила молния, он потерял сознание", - отметил заведующий отделением пензенской клинической больницы №6 Михаил Щербаков.

По словам Николая, родственника с отцовской стороны убило молнией. Мужчине повезло больше. Он неоднократно читал в прессе, что после подобных ЧП у людей часто появляются необычные способности. Николай ясновидящим не стал, но странности уже заметил: в голове, оказалось, масса стихов, поклонником которых Николай со средним профессиональным образованием до разряда молнии не был.

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