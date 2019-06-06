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ДТП Происшествия

В Сызрани водитель "десятки" въехал в машину ДПС

СЫЗРАНЬ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 6 июня, полицейские начали проверку по факту утреннего ДТП в Сызрани, в котором пострадали сотрудник ДПС и водитель ВАЗ-2110, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным местных СМИ, на ул. Котовского водитель "десятки" выехал на встречку и врезался в припаркованную у обочины машину ДПС, рядом с которой стоял сотрудник ГИБДД.

Как сообщал корреспондент КТВ-ЛУЧ с места происшествия, водителя "десятки" в тяжелом состоянии увезли на скорой. Травмы получил и сотрудник ГИБДД.

В  пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс также сообщили, что по окончании полицейской проверки по факту ДТП будет принято процессуальное решение.

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