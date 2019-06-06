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ДТП Происшествия

Водитель "шестерки" сбил девушек на "зебре" в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 5 июня, в 18:20, в Автозаводском районе Тольятти произошло ДТП с участием 77-летнего водителя ВАЗ-2106. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Автомобилист ехал по ул. Спортивной в направлении ул. Революционной. По предварительной версии стражей порядка, он сбил двух 16-летних девушек на нерегулируемом пешеходном переходе.

Одну из них госпитализировали с травмой глаза, вторая — получила ушибы, после оказания помощи ее отпустили домой.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося ведется проверка, по окончании которой будет принято соответствующее решение.


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