В Кинеле двое несовершеннолетних устроили ДТП

В Кинеле 5 июня двое несовершеннолетних попали в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По данным ГИБДД, в 18:00 восьмилетний мальчик ехал на велосипеде Forward по ул. Полевой. Разворачиваясь, он не уступил дорогу 17-летнему парню, двигавшемуся на мопеде Skif по главной дороге.

Велосипедист получил травмы, но госпитализация не потребовалась.

Также правоохранители сообщают, что водитель мопеда не имел права управлять транспортом.

По факту ДТП полиция ведет проверку.