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Общество

100 саженцев каштанов украсят парк "Дружба" в юбилейный год ТРК "Губерния"

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Марафон добрых дел от телерадиокомпании "Губерния" продолжается. В День охраны окружающей среды, 5 июня, сотрудники ТРК "Губерния" внесли свой вклад в зеленое убранство города, высадив в парке "Дружба" 100 саженцев молодых каштанов, привезенные из Сергиевского района. Деревца в течение трех лет бережно выращивали из орехов учащиеся Суходольской школы №2.

Фото: предоставлено ТРК "Губерния"

В тот день они проделали двухчасовой путь, чтобы своими руками преобразить парк в Советском районе города. Совместными усилиями работа велась вдвойне интенсивнее.

Распределив обязанности, школьники и телевизионщики дружно работали на аллеях парка "Дружба". Плоды их труда теперь могут видеть все посетители. Парк располагается на пересечении улиц Гагарина, Советской Армии, Дыбенко и Запорожской.

В год своего десятилетия ТРК "Губерния" продолжает делать региону подарки. Акция в Советском районе Самары стала уже седьмой в списке добрых дел. Ранее была проведена уборка озера в 13-м микрорайоне Самары, найдены хозяева для бездомного щенка, посажены голубые ели в Тольятти, а также разбиты два плодовых сада в интернате села Старый Буян и в самарском центре помощи детям имени Фролова. Кроме того, телерадиокомпания "Губерния" приглашала на благотворительный спектакль детей из малообеспеченных семей.

ТРК "Губерния" работает для всех жителей Самарской области 24 часа в сутки семь дней в неделю и показывает все самое интересное и важное о жизни региона. В телерадиокомпании обещают, что совсем скоро марафон добрых дел от ТРК "Губерния" продолжится.

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