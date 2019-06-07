Самарцев ждут жаркие выходные без осадков

Предстоящие выходные в Самарской области обещают быть солнечными, жаркими и без осадков, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

В пятницу, 7 июня, днем воздух прогреется до 21-26 градусов, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Малооблачно, осадков не ожидается. Ночью похолодает до 10-15ºС, ветер северный 3-8 м/с.

В субботу, 8 июня, будет малооблачно, без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха 23-28ºС. К ночи столбик термометра опустится до 10-15ºС, ветер сохранит направление и скорость, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 9 июня, синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха 23-28ºС.