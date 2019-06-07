16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
МЧС: на тольяттинской свалке нет превышения уровня радиации Студент СамГТУ выиграл архитектурный конкурс с проектом "Безымянлаг" День защиты детей прошел при поддержке Страховой компании "Югория" в Самаре Из-за "ВолгаФеста" ограничат движение на ул. Максима Горького Закрытые в прошлом году участки улиц Молодогвардейской и Комсомольской не откроют до августа

Общество

Самарцев ждут жаркие выходные без осадков

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 119
Версия для печати

Предстоящие выходные в Самарской области обещают быть солнечными, жаркими и без осадков, сообщает пресс-служба "Приволжского УГМС".

В пятницу, 7 июня, днем воздух прогреется до 21-26 градусов, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Малооблачно, осадков не ожидается. Ночью похолодает до 10-15ºС, ветер северный 3-8 м/с.

В субботу, 8 июня, будет малооблачно, без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха 23-28ºС. К ночи столбик термометра опустится до 10-15ºС, ветер сохранит направление и скорость, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 9 июня, синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха 23-28ºС.

Гид потребителя

Фото на сайте

Самаре прошел "Зеленый марафон"

Самаре прошел "Зеленый марафон"

В Самаре отметили День библиотек

В Самаре отметили День библиотек

В Самаре запустили цифровых воздушных змеев

В Самаре запустили цифровых воздушных змеев

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30