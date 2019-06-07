В Тольятти начался ремонт шести городских дорог

В четверг, 6 июня, представители департамента дорожного хозяйства и транспорта Тольятти вместе с общественными контролерами побывали на участке ул. Индустриальной, где проходит ремонт автомобильной дороги.

Сейчас дорожные работы в городе ведутся на шести городских улицах в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Индустриальная стала первой улицей в Центральном районе, где начался ремонт. Всего здесь планируется заменить 14,5 тыс. квадратов дорожного полотна.

По словам замруководителя по строительству компании "Автодоринжиниринг" Дмитрия Титова, в настоящее время на Индустриальной уложен выравнивающий слой, также заасфальтирована парковочная разворотная площадка на конечной остановке троллейбуса.

"Проведен ямочный ремонт, началась замена бортового камня. Планируется замена двух остановочных павильонов", - отметил он.

Помимо ремонта дорожного полотна на проезжей части, подрядная организация заменит дорожные знаки, а также нанесет разметку термопластичным материалом, который, в отличие от краски, более долговечен. Кроме того, чтобы обеспечить безопасность пешеходов, принято решение о переустройстве заездного кармана на одной стороне улицы.

Напомним, в 2019 году в Тольятти в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" запланирован ремонт 15 городских магистралей. Это улицы Тополиная, Ворошилова, Юбилейная, Полякова, Ленинградская, Баныкина, Индустриальная, Автозаводское шоссе, Пушкина, Есенина, Чайкиной, Ярославская, участок дороги от ул. Фермерской до границы Тольятти, проезд Служебный, Центральная площадь. Также планируется начать строительство нового "поперечника" - улицы Офицерской - и оснастить техническими средствами безопасности дорожного движения 86 объектов улично-дорожной сети.