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ДТП Происшествия

Спасателям пришлось разрезать разбитую Lada Largus, чтобы вытащить погибших и пострадавших

КРАСНЫЙ ЯР. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Двоих из пострадавших в страшной аварии в Красноярском районе спасатели вырезали из машины гидравлическим инструментом. Об этом сообщили в ПСС Самарской области.

Напомним, рано утром 7 июня на 1028 км трассы М-5, за мостом через реку Сок, произошло ДТП с участием легковушки и грузовика.

По предварительным данным спасателей, водитель Lada Largus (с номерами Оренбургской области) ехал в направлении Тольятти со значительным превышением скорости. Он не справился с управлением и врезался в двигавшийся впереди попутный автокран.

В ПСС Самарской области подтвердили, что в аварии пострадали семь человек. Трое из них погибли, а остальных доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Двоих погибших и двоих пострадавших в тяжелом состоянии спасатели техногенного отряда деблокировали из Lada Largus с помощью гидравлического инструмента. В 8:35 аварийно-спасательные работы были завершены.

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