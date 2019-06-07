В День России ул. Куйбышева снова станет пешеходной

В среду, 12 июня, в День России улица Куйбышева в Самаре вновь станет пешеходной, а горожан с 10:00 ждет развлекательная программа, сообщает пресс-служба правительства области.

В праздничный день все музеи областной столицы откроют свои двери для жителей и гостей города. Осмотреть экспозиции можно будет совершенно бесплатно.

С 18:30 до 23:00 на площади Куйбышева состоится праздничный концерт "Мое время - в моей стране", в котором примут участие шоу группа "Fruit Box", кавер-группа "Пинта Кофе", музыкальная группа "Мадам Брошкина", кавер-группа "Экватор", квартет саксофонистов "Наши люди", барабанное шоу "Лауд-стрит-герлз", Мария Дементьева и электро-фолк проект "Незабава", танцевальное измерение "Династия", Группа "Музыкальный центр "Автоклуб", а также чемпион мира по игре на баяне Дмитрий Храмков.

Главный гость программы - группа "Artik & Asti". Ярким финальным аккордом торжества станет праздничный фейерверк.