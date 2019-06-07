В Историческом парке "Россия - Моя история" пройдет День донора

13 июня в преддверии Всемирного дня донора Исторический парк совместно со Службой крови Самарской области проводит акцию, призванную помочь пополнить запасы банка донорской крови.

Акция будет проходить в парке с 10:00 до 13:00, при себе необходимо иметь паспорт РФ с пропиской в Самаре или Самарской области, или временную регистрацию в регионе, действующую на момент сдачи не менее шести месяцев.

Специалисты-медики Службы крови в этот день приедут в Исторический парк, чтобы взять кровь у всех желающих жителей Самары. Сдавшие кровь смогут бесплатно посетить экспозиции федерального музейного комплекса, охватывающие тысячелетний период истории России.

По данным Всемирной организации здравоохранения, люди, постоянно сдающие кровь, живут в среднем на пять лет дольше среднестатистического человека. Активные доноры реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Донорство оказывает профилактическое действие против атеросклероза, стимулирует иммунную систему, запускает процессы самообновления кроветворной системы.

В экстренных ситуациях доноры легче переносят кровопотери. Помимо этого, донорство - это постоянный контроль здоровья, так как донорство крови включает в себя прохождение бесплатного медицинского обследования. После сдачи цельной крови ее полное восстановление происходит через 30-40 дней.

Более подробно ознакомиться с информацией о донорстве крови, с рекомендациями перед и после донации, а также со списком противопоказаний можно на официальном сайте Службы крови Самарской области www.donorsamara.ru

Акцию поддерживают 19 парков федерального проекта "Россия - Моя история".

Справки по телефонуам: (846) 250-01-52, 250-01-32.