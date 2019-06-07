В Самаре из-за соревнований по велоспорту перекроют ул. Дальнюю

В связи с проведением чемпионата России по спорту глухих в группе дисциплин велосипедный спорт-шоссе на территории Самары с 08:00 до 16:00 10, 11 и 12 июня будет временно ограничено движение транспорта по ул. Дальней, сообщает пресс-служба мэрии города.
Ограничения вводятся на участках:
- от Проезда №8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор, Проезд №2;
- от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.
Также на вышеуказанных отрезках улиц на время проведения соревнований будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Ограничения не коснутся общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин со спецпропусками.