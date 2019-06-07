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Общество

В Самаре из-за соревнований по велоспорту перекроют ул. Дальнюю

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением чемпионата России по спорту глухих в группе дисциплин велосипедный спорт-шоссе на территории Самары с 08:00 до 16:00 10, 11 и 12 июня будет временно ограничено движение транспорта по ул. Дальней, сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Ограничения вводятся на участках:

  • от Проезда №8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор, Проезд №2;
  • от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

Также на вышеуказанных отрезках улиц на время проведения соревнований будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств. Ограничения не коснутся общественного транспорта, спецмашин полиции, скорой помощи, пожарной охраны и машин со спецпропусками.

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