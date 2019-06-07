Закрытые в прошлом году участки улиц Молодогвардейской и Комсомольской не откроют до августа

В связи с необходимостью продолжения строительства инженерных сетей и восстановления благоустройства в историческом центре Самары ограничение движения транспорта, которое действовало с 14 сентября 2018 г., продлено до 24:00 15 августа 2019 г., сообщает мэрия города.

Напомним, движение ограничивается по следующим участкам:

по ул. Молодогвардейской от Молодогвардейского спуска до ул. Комсомольской;

по ул. Комсомольской от ул. Молодогвардейской до дома №74 по ул. Комсомольской;

по нечетной стороне ул. Комсомольской в границах пересечения с ул. Чапаевской;

по ул. Чапаевской от ул. Комсомольской до ул. Фрунзе.

Также движение транспорта с 06:00 8 июня до 24:00 15 августа будет ограничено на участке по ул. Степана Разина от ул. Крупской до ул. Князя Григория Засекина.

Кроме того, с 06:00 8 июня до 24:00 15 августа общественный транспорт (автобусы маршрутов №№ 5д, 17, 32, 36, 48к, 48д, 92, 159, 168, 172, 199) будет следовать по скорректированной схеме.