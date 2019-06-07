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ДТП Происшествия

ДТП с тремя машинами осложнило движение на Волжском проспекте

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 июня, во второй половине дня, напротив дома №39 на Волжском проспекте в Самаре неподалеку от пересечения с ул. Полевой произошло ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Судя по фотографиям самарцев, в аварию попали Suzuki, грузовичок УАЗ и минивен. Столкнувшиеся машины полностью заняли проезжую часть в одном направлении.

Это ДТП отмечено и на карте Самары в поисковике "Яндекс". Там же показан автомобильный затор в обе стороны на Волжском проспекте.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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