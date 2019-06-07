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ДТП Происшествия

Под Самарой опрокинулся грузовик, водителя госпитализировали

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 7 июня, в 13:20, на 1 км дороги от с. Старосемейкино к трассе М-5 опрокинулся грузовик Scania под управлением 29-летнего мужчины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло из-за того, что автомобилист не выбрал безопасную скорость.

Мужчина получил травму головы, его госпитализировали.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося ведется проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.

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