Под Самарой опрокинулся грузовик, водителя госпитализировали

В пятницу, 7 июня, в 13:20, на 1 км дороги от с. Старосемейкино к трассе М-5 опрокинулся грузовик Scania под управлением 29-летнего мужчины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, ДТП произошло из-за того, что автомобилист не выбрал безопасную скорость. Мужчина получил травму головы, его госпитализировали. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося ведется проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.