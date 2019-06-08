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"Ашан" требует с оператора ТРК "Московский" более 3 млрд рублей

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ООО "Ашан" подало исковое заявление в отношении ООО "Виктор и Ко Московский", являющегося оператором самарского ТРК "Московский", о взыскании более 3 млрд руб., пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на пресс-службу компании.

"В ходе действия контракта ООО "Ашан" столкнулось с нарушениями обязательств по обеспечению функционирования ТЦ "Московский", предусмотренных договором, которые в совокупности, по нашему мнению, повлияли на условия коммерческого использования и снизили трафик посетителей", — говорится в сообщении компании.

Более 2,7 млрд руб. штрафа, предусмотренного соглашением, ритейлер будет требовать взыскать с оператора торгового комплекса за нарушение условий договора по обеспечению беспрепятственного доступа посетителей. С 29 мая по 15 августа 2018 г. деятельность ТРК "Московский" была приостановлена из-за нарушения норм противопожарной безопасности. В результате арендатор понес финансовые потери. Также ООО "Ашан" будет пытаться взыскать более 486 млн руб. убытков в виде упущенной выгоды. "По договору ООО "Московский" обязан обеспечить соответствие торгового центра требованиям пожарной безопасности и беспрепятственный доступ посетителей в рабочее время арендатора, заполняемость торговой галереи, достаточное количество парковочных мест для клиентов, не открывать продуктовые магазины площадью более 200 кв. м на территории торгового центра. В то же время, на протяжении действия договора условия использования арендуемого имущества и состояние ТЦ ухудшились, в нарушение договоренностей был открыт продуктовый фермерский рынок", — уточнили в ООО "Ашан".

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