Под Сызранью при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок

В субботу, 8 июня, около 23:00 на так называемом "ульяновском" перекрестке с федеральной трассой М-5 столкнулись Toyota Avensis и Chevrolet Captiva, сообщает ktv-ray.ru.

По предварительным данным, Toyota из Ульяновска ехала в сторону Сызрани. На 890 км трассы она проскочила на красный сигнал светофора и столкнулась с Chevrolet. В результате ДТП телесные повреждения получила девятилетняя девочка, которая в момент аварии находилась в американской иномарке. Ребенка госпитализировали с переломом ноги.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.