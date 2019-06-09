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ДТП Происшествия

Под Сызранью при столкновении двух автомобилей пострадал ребенок

СЫЗРАНЬЮ. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В субботу, 8 июня, около 23:00 на так называемом "ульяновском" перекрестке с федеральной трассой М-5 столкнулись Toyota Avensis и Chevrolet Captiva, сообщает ktv-ray.ru.

По предварительным данным, Toyota из Ульяновска ехала в сторону Сызрани. На 890 км трассы она проскочила на красный сигнал светофора и столкнулась с Chevrolet. В результате ДТП телесные повреждения получила девятилетняя девочка, которая в момент аварии находилась в американской иномарке. Ребенка госпитализировали с переломом ноги.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку.

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