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ДТП Происшествия

На трассе под Тольятти пострадал маленький пассажир легковушки, столкнувшейся с грузовиком

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 июня, в Ставропольском районе в ДТП попала 42-летняя женщина, управлявшая автомобилем ВАЗ-21723, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии правоохранителей, в 20:00, при выезде с прилегающей территории СНТ на ул. Борковскую, и выполняя поворот налево в направлении СНТ "Северное", водитель легковушки не предоставила преимущество в движении автомобилю ЗИЛ-ММЗ4502, ехавшему со стороны СНТ "Северное" в направлении автодороги Тольятти-Хрящевка.

В результате ДТП пострадал шестилетний пассажир "Лады", находившийся на заднем сиденье слева в детском удерживающем устройстве. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося проводится проверка.

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