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Во время концерта в "Лада Арене" замкнуло световое оборудование В Сызрани 17 человек тушили пожар на электроподстанции Под Сызранью горела свалка Очевидцы сообщают о пожаре в кофейне рядом с парком Гагарина В Самаре у дома на Московском шоссе горел катер

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Во время концерта в "Лада Арене" замкнуло световое оборудование

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 8 июня, в 21:41 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о коротком замыкании светового оборудования в ЛДС "Лада-Арена" в Автозаводском районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По указанному адресу выехали четыре пожарных на одном автомобиле. По данным чрезвычайной службы, после короткого замыкания возгорания не последовало. Эвакуация людей из здания не проводилась. В результате случившегося никто не пострадал.

Тем временем в соцсетях сообщают, что короткое замыкание светильника произошло во время выступления звезд 80-х, 90-х.

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