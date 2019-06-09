Во время концерта в "Лада Арене" замкнуло световое оборудование

В субботу, 8 июня, в 21:41 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о коротком замыкании светового оборудования в ЛДС "Лада-Арена" в Автозаводском районе Тольятти, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По указанному адресу выехали четыре пожарных на одном автомобиле. По данным чрезвычайной службы, после короткого замыкания возгорания не последовало. Эвакуация людей из здания не проводилась. В результате случившегося никто не пострадал.

Тем временем в соцсетях сообщают, что короткое замыкание светильника произошло во время выступления звезд 80-х, 90-х.