В Красном Яру будет установлен памятник танку Т-64

Многие из красноярцев и гостей Красного Яра вскоре станут свидетелями открытия нового монумента.

По инициативе Главы района Михаила Белоусова в райцентре будет установлен памятник танку Т-64 в память о жителях Красноярского района, защищающих Родину.

А пока танк уже прибыл и готовится занять своей место на пьедестале. Ведутся последние приготовления.

Михаил Белоусов, Глава м.р. Красноярский:

"Жители Красноярского района внесли большой вклад в защиту Отечества от врагов и захватчиков. Они достойно сражались на всех фронтах, проявили мужество и отвагу в боях, отдали свои жизни ради мира и благополучия родной земли. Этот памятник по нашему замыслу станет для будущих поколений напоминанием о подвиге воинов-красноярцев".