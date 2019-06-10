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Общество

В Красном Яру будет установлен памятник танку Т-64

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Многие из красноярцев и гостей Красного Яра вскоре станут свидетелями открытия нового монумента.

Фото: Фото предоставлено автором

По инициативе Главы района Михаила Белоусова в райцентре будет установлен памятник танку Т-64 в память о жителях Красноярского района, защищающих Родину.

А пока танк уже прибыл и готовится занять своей место на пьедестале. Ведутся последние приготовления.

Михаил Белоусов, Глава м.р. Красноярский:

"Жители Красноярского района внесли большой вклад в защиту Отечества от врагов и захватчиков. Они достойно сражались на всех фронтах, проявили мужество и отвагу в боях, отдали свои жизни ради мира и благополучия родной земли. Этот памятник по нашему замыслу станет для будущих поколений напоминанием о подвиге воинов-красноярцев".

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