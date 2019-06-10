В департаменте экономразвития Самары снова сменился и.о. главы

Исполняющим обязанности заместителя главы Самары - руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли с 10 июня назначен Владислав Зотов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Прежний и.о. главы ведомства Александр Андриянов вернулся на позицию заместителя руководителя департамента.

Владислав Зотов в прошлом работал заместителем руководителя городского департамента финансов и экономического развития (до реорганизации ведомства). Еще раньше он был генеральным директором инвестиционной компании "Восток-Инвест". Согласно информации на сайте мэрии, до недавнего времени Зотов трудился директором МБУ "Самарский бизнес-инкубатор". Останется ли он руководить департаментом экономразвития на постоянной основе, пока не известно.

Напомним, перетасовка кадров здесь продолжается с начала весны, когда в марте структуру возглавила Ирина Панфилова. В мае она покинула свой пост, и и.о. был назначен ее зам Александр Андриянов.