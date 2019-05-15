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Муниципалитеты Власть и политика

Александр Андриянов вновь исполняет обязанности главы департамента экономразвития

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Александр Андриянов назначен исполняющим обязанности главы этого департамента.

Ирина Панфилова, в марте текущего года возглавившая департамент экономразвития, в мае покинула свой пост. Об этом Волга Ньюс сообщили в пресс-службе администрации города, уточнив, что она ушла по собственному желанию.

Напомним, ранее Александр Андриянов являлся руководителем департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг. Однако летом прошлого года было принято решение о внесении ряда поправок в структуру городской администрации, и одним из изменений стало переформатирование возглавляемого Андрияновым ведомства в департамент экономического развития, инвестиций и торговли.

Во вновь созданном департаменте, как поясняли в пресс-службе администрации, он занял должность заместителя руководителя по общим вопросам. Но, по данным портала, некоторое время до прихода Ирины Панфиловой Александр Андриянов по совместительству руководил департаментом с приставкой "и.о.".

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