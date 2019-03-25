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Муниципалитеты Власть и политика

Департамент экономразвития и инвестиций мэрии Самары возглавила Ирина Панфилова

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары возглавила Ирина Панфилова. Информация об этом содержится на сайте городской администрации.

Ранее она занимала должность заместителя главы департамента по инвестициям. До прихода в администрацию Ирина Панфилова трудилась в министерстве строительства Самарской области, где возглавляла департамент долевого строительства. Также она занимала должность заместителя руководителя департамента градостроительства Самары, на которую была назначена экс-главой города Олегом Фурсовым в 2016 году.

Напомним, летом прошлого года было принято решение о внесении ряда поправок в структуру городской администрации. И одним из изменений стало переформатирование возглавляемого Александром Андрияновым департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг в департамент экономического развития, инвестиций и торговли.

Если заглянуть в справочник контактов нового департамента, можно обнаружить, что Александр Андриянов числится там как заместитель руководителя по общим вопросам. По данным портала, некоторое время он по совместительству руководил департаментом с приставкой "и.о.".

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