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Общество

В центре Самары ограничат движение в День России

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 12 июня в связи с празднованием Дня России ограничат движение на некоторых улицах.

С 18:00 11 июня до 18:00 12 июня будет запрещена парковка на ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Красноармейской.

С 8:00 до 18:00 12 июня ограничат движение по ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Красноармейской.

Кроме того, ограничение затронет улицы, прилегающие к площади Куйбышева:

- с 18:00 11 июня запрещена парковка на площади Куйбышева;

- с 18:00 11 июня до 23:00 12 июня запрещена парковка на ул. Чапаевской между улицами Красноармейской и Вилоновской, а также на ул. Шостаковича между улицами Фрунзе и Чапаевской;

- с 4:00 до 23:00 12 июня ограничено движение по ул. Чапаевской между улицами Красноармейской и Вилоновской, а также по ул. Шостаковича между улицами Фрунзе и Чапаевской.

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