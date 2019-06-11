В Новокуйбышевске прошел отчетный концерт Академии Юрия Башмета

В понедельник, 10 июня, в новокуйбышевском Дворце культуры состоялся концерт, участниками которого стали преподаватели и воспитанники детской музыкальной Академии стран СНГ и Балтии под патронатом народного артиста России Юрия Башмета.

Детская музыкальная академия под патронажем Юрия Башмета — это проект, который включает мастер-классы, уроки и лекций для одаренных детей от ведущих деятелей музыкального искусства, а также совместные выступления известных артистов современности и участников Академии.

Во время концерта в этом году юным дарованиям представилась возможность выступить с мэтрами эстрады — камерным ансамблем "Солисты Москвы" и насладиться выступлением самого Юрия Башмета.

Участники IX Академии — 80 талантливых молодых пианистов, скрипачей, виолончелистов, флейтистов саксофонистов и гитаристов из 12 стран СНГ и Балтии. Ровно половина ребят — юные дарования из Самарской области: Самары, Тольятти, Сызрани, Кинеля, Новокуйбышевска, Октябрьска, Похвистнево, Чапаевска и Алексеевского района.

В 2019 году Академия проходит с 5 по 11 июня. В течение недели подающие надежды музыканты перенимали опыт у выдающихся музыкантов, среди которых ведущие преподаватели Московской государственной консерватории имени Чайковского: Евгений Румянцев, Татьяна Балашова, Александр Тростянский, Елена Попкова, а также специальный гость — флейтист, лауреат международных конкурсов из Великобритании Гаррет МакЛернон.

В завершении вечера губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил маэстро, преподавателей, организаторов и меценатов Академии за вклад в развитие музыкального искусства и образования.

"Юрий Абрамович, позвольте высказать свое восхищение вашему таланту маэстро, вашему таланту педагога и властителя душ, вашему таланту объединять людей во имя служения не только музыке, но и всему доброму и вечному, — обратился Дмитрий Азаров к Юрию Башмету. — Искренне благодарю вас за вклад в мировую культуру и ее будущее, за этих удивительных детей — замечательных хранителей ценностей мировой культуры, — за эту чудесную академию и внимание к нашему региону. Уважаемый Юрий Абрамович, спасибо, что вы есть, спасибо, что вы здесь!".

Кроме того, Дмитрий Азаров напомнил, что следующий год для Академии — юбилейный и поинтересовался у ее художественного руководителя пожеланиями относительно программы праздничных мероприятий. Юрий Башмет поблагодарил главу региона за внимание к Академии, а также попросил оказать содействие в благоустройстве территории, прилегающей к детской музыкальной школе имен Юрия Башмета, которая располагается в Новокуйбышевске.

"Я хочу Дмитрия Игоревича поблагодарить за внимание, за участие, — сказал Юрий Башмет — Я думаю, к юбилею было бы неплохо благоустроить внутренний двор школы. Это будет отличным подарком, сквер станет центром притяжения для всего города".

Дмитрий Азаров отметил, что вопрос с благоустройством внутреннего дворика школы будет решен к проведению следующей Академии.