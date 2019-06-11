Вход на экспозиции Исторического парка в День России будет бесплатным

12 июня в 12:00 Исторический парк "Россия - Моя история" приглашает на семейную программу с посещением мультимедийных экспозиций, знакомством с событиями прошлого в купольном кинозале.

Гостей ожидает "Урок мужества" совместно с региональным отделением ДОСААФ России и семейные военно-патриотические соревнования, мастер-классы по робототехнике.

В 14:00 и в 16:00 — кинопоказы, лучшие фильмы из архива Всероссийского фестиваля "Соль земли", исторические мастер-классы "Создай Герб своей семьи", "Славянская письменность", "История народных промыслов/роспись тарелочек" и беседы об истории с Роби МИПСом — первым в Самаре роботом-экскурсоводом.