Во вторник вечером Самару сковали восьмибалльные пробки

Во вторник, 11 июня, около 17:00, поисковик "Яндекс" показывал в Самаре восьмибалльный уровень пробок. Большинство магистралей областной столицы окрасились в красный цвет, обозначающий заторы.

Если верить "Яндексу", непростая ситуация сложилась в исторической части города, где движение транспорта в обе стороны осложнилось на ул. Водников, от ул. Кутякова до ул. Маяковского, которая также встала в пробке в оба направления от ул. Максима Горького до ул. Куйбышева. Транспорт с трудом передвигался и на прилегающим к ним улицам.

Затор был отмечен на ул. Полевой, от пр. Ленина по направлении "из города", далее он перетекал на ул. Мичурина и продолжался по Московскому шоссе до кольцевой развязки с ул. Авроры. А ул. Ново-Садовая была загружена транспортом от ул. Лесной до пересечения с ул. Советской Армии. Плотный затор, начинающийся на ул. Тухачевского от ул. Дачной, перетекал на ул. Гагарина, где продолжался до ул. Революционной. Затруднено движение было и на ул. Авроры, от ул. Мориса Тореза до ул. Промышленности, которая, кстати, тоже стояла в пробке от ул. Структурной до ул. Битумной. Также осложнения в движении были и на других магистралях Самары, в частности, на пр. Кирова, где произошло ДТП в районе пересечения с пр. Карла Маркса.

В это время на карте Самары в поисковике "Яндекс" было показано еще несколько мест ДТП. Три аварии были отмечены на отрезке ул. Гагарина от ул. Тухачевского до ул. Авроры. На Московском шоссе значки аварий стояли у пересечения с ул. Революционной и на кольце с ул. Авроры. Также авария была показана на кольце ул. Антонова-Овсеенко и ул. Авроры. Еще два ДТП, как указывал "Яндекс", произошли на Южном шоссе, в районе дорожной развязки с ул. Набережная реки Самары. Вероятно, из-за этих аварий образовался затор на Южном мосту по направлению "в город".

Восьмибалльный уровень пробок держался в Самаре, по данным поисковика "Яндекс", почти час и в седьмом часу вечера снизился до семибалльного.