У самарского пос. Совхоз Кряж грузовик снес газовую трубу и свалился набок

Во вторник, 11 июня, на повороте из самарского поселка Совхоз Кряж на ул. Поселковой произошло ДТП с участием грузовика Hyundai. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Водитель при не выясненных пока обстоятельствах снес газовую трубу, после чего машина завалилась набок. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и представители экстренных служб. Очевидцы сообщают, что по предварительным данным правоохранителей, пострадавших нет. Из-за случившегося поселок отключили от газа. Официальных сообщений об аварии пока нет.