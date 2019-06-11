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ДТП Происшествия

У самарского пос. Совхоз Кряж грузовик снес газовую трубу и свалился набок

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 11 июня, на повороте из самарского поселка Совхоз Кряж на ул. Поселковой произошло ДТП с участием грузовика Hyundai. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Водитель при не выясненных пока обстоятельствах снес газовую трубу, после чего машина завалилась набок.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и представители экстренных служб.

Очевидцы сообщают, что по предварительным данным правоохранителей, пострадавших нет. Из-за случившегося поселок отключили от газа.

Официальных сообщений об аварии пока нет.

Гид потребителя

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