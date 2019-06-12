Самарцев приглашают на масштабный квест в честь Дня России

В среду, 12 июня, в Самарской области отпразднуют День России. Развлекательная программа начнется с 10:00 утра.

В Самаре основные дневные праздничные события пройдут на ул. Куйбышева, которая в этот праздничный день вновь станет пешеходной. Во всех музеях Самары можно будет бесплатно осмотреть экспозиции.

Кроме того, впервые в городе пройдет самый масштабный по времени и тематике городской квест. Он познакомит горожан с историей, особенностями культуры и быта, становлением научно-технического прогресса всех 85 субъектов РФ. Поучаствовать в нем сможет любой желающий, а самые активные получат призы.

Квест продлится с 10:00 до 17:00. На территории исторического центра города организуют 85 "станций". Их обозначат воздушными шарами, а участников встретят ведущие в ярко-красных футболках, которые выдадут карту квеста, объяснят правила и предложат тематические задания. Все задания будут связаны с особенностями регионов России. После прохождения каждой "станции" участники получают печать на карте квеста. Начать и закончить квест можно на любой из 85 станций. Цель — пройти как можно больше "станций".

Среди участников не будет проигравших, но будут выигравшие. С 17:00 до 19:00 участники должны принести свои карты с печатями в палатку рядом со сценой на площади Куйбышева. Во время праздничного концерта, с 21:00 до 22:30, разыграют призы между самыми активными участниками квеста. Победители получат портативные колонки JBL, наушники Beats, часы Apple Watch. А у участников, набравших максимальное количество печатей, есть шанс выиграть путевку на двоих в один из регионов РФ.

Место расположения станций: ул. Куйбышева (от пл. Революции до ул. Красноармейской), Центр социализации молодежи, театр оперы и балета, Дом офицеров, Струковский парк, ЦРК "Художественный", СГИК, филармония, Детская картинная галерея, художественный музей, сквер около музея Эльдара Рязанова, Музей-усадьба А. Толстого, Музей модерна, сквер им. Пушкина, площадь Чапаева, Самарская публичная библиотека, Военно-исторический музей ПУрВО, Самарский дворец детского и юношеского творчества, Дом-музей М. В. Фрунзе.

С 18:30 до 23:00 на пл. Куйбышева состоится праздничный концерт, посвященный Дню России "Мое время — в моей стране". В нем примут участие: шоу группа Fruit Box, кавер-группа "Пинта Кофе", музыкальная группа "Мадам Брошкина", кавер-группа "Экватор", квартет саксофонистов "Наши люди", барабанное шоу "Лауд-стрит-герлз", Мария Дементьева и электро-фолк проект "Незабава", танцевальное измерение "Династия", группа "Музыкальный центр "Автоклуб", а также чемпион мира по игре на баяне Дмитрий Храмков. Главный гость программы — группа Artik & Asti. Финальным аккордом торжества станет праздничный фейерверк.