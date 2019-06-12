В парке Гагарина отмечают Сабантуй

В День России 12 июня в парке им. Гагарина отмечают Сабантуй. В Самаре этот праздник проводится уже в 31 раз.

В 2019 г. Сабантуй посвящен 30-летию Самарского областного татарского общества "Туган тел".

На праздник приехали официальная делегация и творческие коллективы Нурлатского района Республики Татарстан. Гостей, участников и организаторов Сабантуя приветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Дорогие наши земляки, дорогие наши гости, которые традиционно к нам приезжают на Сабантуй. В первую очередь, хочу поздравить с нашим государственным праздником — с Днем России! Мира и процветания родной земле и нашей великой Родине! — сказал глава региона. — Мы первыми в нашей стране восстановили празднование Сабантуя, и сегодня сюда приезжают люди со всего города, из других населенных пунктов Самарской области. Очень символично, что в этом году древний праздник, хранитель народных традиций мы отмечаем в День России. В день единения нашей нации вокруг нашей государственности, наших идеалов, исторических корней, устремления в будущее. Я хочу искренне поздравить вас с этим праздником и сказать, что в этом году всероссийский сельский Сабантуй также пройдет в нашем регионе".

Губернатор напомнил, что 29 июня Сабантуй будет отмечать вся страна. Он пригласил всех участвовать и в этом празднике.

"Желаю мира, добра, благополучия вам и вашим семьям, новых радостных дней, замечательного лета, результативной осени, доброй зимы и возрождения весной. Именно Сабантуй символизирует этот круговорот, этот жизненный цикл, и мы сегодня, радуясь лету, радуемся и тому, что мы все вместе весело, дружно, от души отмечаем этот праздник!" — подчеркнул глава региона.

После Дмитрий Азаров вручил почетный знак губернатора руководителю общества "Туган тел" Ильясу Шакурову за многолетний вклад в сохранение и развитие культуры, языка, традиций татарского народа, укрепление межнационального мира и согласия в Самарской области. Награды были удостоены и Мугтасим Узбеков, сотрудник местной мусульманской религиозной организации Самарской соборной мечети Самары, и Фагим Юсупов, активист татарского общественного движения.

В течение дня гостей праздника ждет концерт творческих коллективов Нурлатского района Татарстана, артистов из Самарской области, лауреатов международного детского фестиваля "Мирас". Работают танцевальные площадки, игровые зоны для детей. В парке проводят спортивные состязания: армреслинг, поднятие гирь, перетягивание каната, разбивание горшков, а также татарская национальная борьба куреш. По традиции там открыты торговые ряды с блюдами национальной кухни и "Город мастеров", где можно приобрести подарки, предметы религиозной и татарской национальной атрибутики, народных промыслов. Вечером гостей Сабантуя ждет дискотека.