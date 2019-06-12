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Общество

Скончался президент СамГТУ Владимир Калашников

САМАРА. 12 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 12 июня, скончался президент СамГТУ, профессор, академик РАРАН, почетный гражданин Самары Владимир Калашников. Об этом сообщает университет.

Информация о дате, времени и месте прощания уточняется.

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