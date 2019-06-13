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Общество

В Самарскую область с арктическим фронтом пришла прохлада и дожди

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 13 июня, вслед за арктическим фронтом, в Самарскую область поступит холодная воздушная масса, ветер изменит направление на северное и усилится, температура воздуха значительно понизится, сообщает "Приволжское УГМС".

Днем 13 июня ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный 7-12 м/с. Местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха 16-21 градусов. Ночью осадков не прогнозируют. Ветер сохранит направление и скорость, а столбик термометра опустится до 5-10 градусов.

В пятницу, 14 июня, днем синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 18-23 градусов. Ночью местами пройдет кратковременный дождь и похолодает до 10-15 градусов.

В субботу, 15 июня, днем ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Воздух прогреется до 20-25 градусов.

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