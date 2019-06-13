В Самарскую область с арктическим фронтом пришла прохлада и дожди

В четверг, 13 июня, вслед за арктическим фронтом, в Самарскую область поступит холодная воздушная масса, ветер изменит направление на северное и усилится, температура воздуха значительно понизится, сообщает "Приволжское УГМС".

Днем 13 июня ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный 7-12 м/с. Местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха 16-21 градусов. Ночью осадков не прогнозируют. Ветер сохранит направление и скорость, а столбик термометра опустится до 5-10 градусов. В пятницу, 14 июня, днем синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха 18-23 градусов. Ночью местами пройдет кратковременный дождь и похолодает до 10-15 градусов. В субботу, 15 июня, днем ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Воздух прогреется до 20-25 градусов.