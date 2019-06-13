В праздновании Дня России приняло участие более 100 тысяч самарцев

В среду, 12 июня, в городах и районах Самарской области прошло более 50 крупных мероприятий, приуроченных к Дню России.

С размахом праздник встретили в областной столице, где мероприятия начались с 10 утра и продолжались в течение всего дня. Были организованы развлекательные тематические площадки, бесплатное посещение музеев города, фестиваль и др.

Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора, в течение дня участие в праздничных мероприятиях приняло более 100 тысяч человек.

Основным развлекательным центром дневных мероприятий в Самаре стала улица Куйбышева. В самый разгар празднования ставшую в тот день пешеходной главную улицу города посетил губернатор Дмитрий Азаров.

Впервые в Самаре в рамках празднования Дня России прошел масштабный квест "Мое время в моей стране", во время которого каждый желающий смог посетить 85 станций, посвященных истории, традициям и знаковым местам всех регионов, и выполнить задания квеста.

Участие в квесте приняли около 20 тысяч самарцев и гостей города. К ним присоединился и Дмитрий Азаров. Он прошел несколько станций. В частности, на станции Забайкальский край вопросы касались географии, а также истории строительства Байкало-Амурской магистрали. На станции Приморский край, помимо вопросов, касающихся особенностей Приморья, нужно было назвать знаковые места региона.

Помимо квеста, на улице Куйбышева развернулся настоящий фестиваль. От площади Революции до улицы Красноармейской были представлены различные развлекательные площадки: музыкальные, спортивные, театральные и танцевальные.

Итоги масштабного городского квеста были подведены вечером на главной концертной сцене праздника - на площади Куйбышева. Девять победителей получили ценные призы, а главная награда - путевка на двоих в один из регионов России, которым по жребию стал Башкортостан, - была разыграна среди тех участников, которые смогли пройти все 85 станций. Главный приз победителю вручил Дмитрий Азаров.

"От всей души поздравляю вас с праздником! Я горжусь тем, что я родился на прекрасной волжской, Самарской земле. Горжусь тем, что я родился в великой стране, нашей необъятной Родине - России, в которой живет талантливый, трудолюбивый народ - народ, который всегда добродушен, но готов постоять за себя и за свою землю. Народ, который живет по традициям своих предков и следует заветам своих отцов. Народ, который помнит каждого своего героя, который отдал свою жизнь за Родину, и каждого, кто прославляет страну. Народ, который устремлен в будущее ради наших детей, внуков, ради будущих поколений, ради нашей великой Родины. Благополучия и процветания России! С праздником вас, дорогие земляки! С Днем России! Мира и благополучия, здоровья, счастья вам и вашим близким!" - поздравил жителей Дмитрий Азаров.

Около 30 тысяч человек, присутствовавших на площади Куйбышева, стали зрителями и активными участниками праздничного концерта "Мое время - в моей стране". На сцене выступили популярные молодежные группы Самарской области. Хедлайнером концерта стала группа Artik & Asti.

Финальным аккордом торжества стал праздничный фейерверк.