Самарцам покажут Волгу с высоты птичьего полета

В День России, 12 июня, на Самарской площади прошло торжественное открытие фотовыставки под открытым небом "Волга от истока до устья — с высоты птичьего полета". Организаторами мероприятия выступили Правительство Самарской области и телерадиокомпания "Губерния", которой в этом году исполняется 10 лет.

Авторы работ, Андрей Востров и Валерий Безрученко — пилоты-фотографы, презентовали самарцам фотокартины волжских пейзажей со всей России. По их словам, на протяжении трех лет им удалось посетить 15 областей, в которых протекает Волга, сделать несколько тысяч фотографий и отобрать из них 204 самых удачных.

"Сегодня не каждый житель нашей области может совершить путешествие по всей Волге. Чтобы пролететь или проплыть ее от истока до устья, потребуется много времени, — рассказал фотограф и пилот Андрей Востров. — С открытием нашей выставки у самарцев появился уникальный шанс увидеть всю мощь и силу этой реки с необычного ракурса — высоты птичьего полета. Всего лишь за час самарцы смогут совершить путешествие по реке, на которой они живут".

Главная задача проекта, по мнению Валерия Безрученко, показать разнообразие окружающего нас мира. "Наш фотосоюз выступает за то, чтобы сохранить природу для детей, научить людей хорошо относится к месту, где они живут", — добавил фотограф-пилот.

У жителей города выставка вызвала не только желание беречь природу, но и стремление к путешествиям по Самарской области.

"Я и не знала, что наша область такая красивая, — поделилась жительница Самары Екатерина Колобочкина. — Мне сразу захотелось подняться в небо, чтобы увидеть эти пейзажи своими глазами, посмотреть на волжские заливы и закат на высоте".

Выставка будет работать до 25 июня. Вход свободный.



