Дума Октябрьска не будет рассматривать обращение об отставке мэра

Группа депутатов Октябрьска из пяти человек обратилась в городскую думу по поводу удаления главы муниципалитета Александры Гожую в отставку. 10 июня комиссия по законности, правопорядку, вопросам безопасности населения и вопросам депутатской этики приняла решение, что это обращение нелегитимно и не подлежит рассмотрению на заседании думы, сообщил ее председатель Владимир Ревин.

Инициатива депутатов поступила в думу 27 мая. В письме, в частности говорилось об установлении мэром себе ежемесячной надбавки к должностному окладу в размере 300%, о попытке приватизации служебной квартиры, о поездках в служебные командировки в страны СНГ за счет местного бюджета, значительная часть которых не связана с решением вопросов муниципалитета.

Напомним, глава Октябрьска в августе 2018 г. обратилась в местную администрацию с заявлением о приватизации двухкомнатной квартиры площадью 45 кв. м, в которой она жила с начала 2017 г. по договору найма служебного помещения. Тогда администрация отказала в просьбе. Затем последовало разбирательство в суде, где отказ администрации признали законным.

Помимо перечисленного, в обращении группы депутатов сообщается о продаже муниципальной Chevrolet NIVA 2011 года по заниженной цене. В прокуратуре Самарской области подтвердили, что проводили по этому факту проверку. Выяснилось, что по акту осмотра автомобиль признан технически неисправным и эксплуатации не подлежал. Привлеченный эксперт оценил стоимость машины в 29,7 тыс. рублей.

Прокуратура заметила: в отчете об оценке состояние Chevrolet NIVA указано как удовлетворительное, что противоречит акту осмотра. 13 марта 2019 года МБУ "Служба, благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания" в лце директора А.В. Николаева заключило договор купли-продажи автомобиля с физлицом без проведения конкурентных процедур. Муниципальную машину продали за 29,7 тыс. рублей.

По мнению проверяющих, нарушения допустила ведущий специалист комитета имущественных отношений администрации Октябрьска, которая подготовила проект распоряжения о приватизации.

Депутаты в обращении также указали на возможный конфликт интересов в связи с тем, что Александра Гожая и подчиненный ей директор МКУ "Управление по вопросам ЖКХ, энергетики и функционирования ЕДДС" А.В. Николаев связаны иными близкими отношениями (совместно проживают). Последний по совместительству в 2016 году был назначен директором МБУ "Служба, благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания". Как следует из обращения, в отношении него возбуждено как минимум одно уголовное дело о растрате. Но эти сведения в прокуратуре не подтвердили. На сайте городской администрации указано, что директорами этих учреждений являются уже другие люди.

По словам председателя городской думы Владимира Ревина, вся эта информация была доведена до всех коллег и рассмотрена на расширенном заседание комиссии, в котором приняли участие 16 человек (в думе всего 17 депутатов). Было принято решение о нелегитимности обращения, так как инициативная группа составляет менее 1/3 от установленной численности депутатов г.о. Октябрьск. Кроме того, комиссия рекомендовала главе города усилить контроль за работой руководителей муниципальных предприятий и учреждений, а также за соблюдением законодательства РФ при проведении процедур отчуждения муниципальной собственности.