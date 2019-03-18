Глава Октябрьска не смогла приватизировать служебную квартиру

Глава Октябрьска Александра Гожая пыталась через суд приватизировать служебную квартиру, следует из документов городского и областного судов.

В августе 2018 г. Гожая обратилась в администрацию Октябрьска с заявлением о приватизации двухкомнатной квартиры площадью 45 кв. м, в которой она жила с начала 2017 г. по договору найма служебного помещения.

Однако администрация города отказала своей руководительнице, указав, что выделенное ей жилое помещение имеет статус "служебное жилое помещение" и приватизации не подлежит.

Городской суд, в котором Гожая оспорила это решение, счел доводы администрации несостоятельными, "поскольку жилое помещение является муниципальной собственностью и подлежит приватизации".

Однако муниципалитет обратился с апелляционной жалобой в облсуд. Несмотря на представленные главой города выписки об отсутствии в собственности недвижимости, апелляционная инстанция в январе согласилась с доводами горадминистрации о том, что помещение является служебным и потому приватизации не подлежит.

"Поскольку решения о предоставлении спорного жилого помещения Гожей А.В. на условиях социального найма уполномоченным органом не принималось, спорная квартира предоставлена истцу во временное пользование на период работы, оснований для признания за истцом права собственности на нее в порядке приватизации у суда первой инстанции не имелось", - аргументировала решение Судебная коллегия по гражданским делам Самарского областного суда.

У Александры Гожей есть еще четыре месяца на его обжалование в кассационном порядке.

Получить ее комментарий на момент публикации не удалось.