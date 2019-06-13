В Самаре 15 июня пустят дополнительные автобусы на кладбища

В Троицкую родительскую субботу, 15 июня, в Самаре пустят дополнительные автобусы к городским кладбищам, сообщает пресс-служба мэрии города. Перевозка населения на садово-дачные массивы в этот день осуществляться не будет.

Пассажирские перевозки будут осуществляться по следующим специальным маршрутам:

4к пос. Управленческий - кладбище "Лесное";

27к пл. им. Кирова - кладбище "Зубчаниновское";

36д Хлебная площадь - кладбище "Рубежное";

36ю кладбище "Рубежное" - кладбище "Южное";

63э Автостанция "Аврора" - кладбище "Рубежное";

67к п. Мехзавод - кладбище "Лесное";

77д Хлебная площадь - кладбище "Южное";

129э Автостанция "Аврора" - кладбище "Южное".

Отправление первых рейсов с начальных пунктов - в 07:00, отправление последних рейсов от конечных пунктов - в 15:00, выполнение контрольных рейсов от всех городских кладбищ - в 15:30 (отправление автобусов - в зависимости от наполняемости).

К оплате за проезд в автобусах принимаются транспортные карты, студенческие карты, карты школьника и социальные карты жителя Самарской области по действующим на территории города тарифам.

Необходимо отметить, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 07:00 до 16:00 15 июня будут действовать ограничения движения для личного транспорта на следующих участках дорог: