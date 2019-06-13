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Общество

В Самаре 15 июня пустят дополнительные автобусы на кладбища

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Троицкую родительскую субботу, 15 июня, в Самаре пустят дополнительные автобусы к городским кладбищам, сообщает пресс-служба мэрии города. Перевозка населения на садово-дачные массивы в этот день осуществляться не будет.

Пассажирские перевозки будут осуществляться по следующим специальным маршрутам:

  • 4к  пос. Управленческий - кладбище "Лесное";
  • 27к  пл. им. Кирова - кладбище "Зубчаниновское";
  • 36д Хлебная площадь - кладбище "Рубежное";
  • 36ю кладбище "Рубежное" - кладбище "Южное";
  • 63э Автостанция "Аврора" - кладбище "Рубежное";
  • 67к  п. Мехзавод - кладбище "Лесное";
  • 77д Хлебная площадь - кладбище "Южное";
  • 129э Автостанция "Аврора" - кладбище "Южное".

Отправление первых рейсов с начальных пунктов - в 07:00, отправление последних рейсов от конечных пунктов - в 15:00, выполнение контрольных рейсов от всех городских кладбищ - в 15:30 (отправление автобусов - в зависимости от наполняемости).

К оплате за проезд в автобусах принимаются транспортные карты, студенческие карты, карты школьника и социальные карты жителя Самарской области по действующим на территории города тарифам.

Необходимо отметить, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 07:00 до 16:00 15 июня будут действовать ограничения движения для личного транспорта на следующих участках дорог:

  • по ул. Авроры от ул. Аэродромной до ул. Партизанской;
  • по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;
  • по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;
  • по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.

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