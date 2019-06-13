В Самаре 15 июня пустят дополнительные автобусы на кладбища

В Троицкую родительскую субботу, 15 июня, в Самаре пустят дополнительные автобусы к городским кладбищам, сообщает пресс-служба мэрии города. Перевозка населения на садово-дачные массивы в этот день осуществляться не будет.
Пассажирские перевозки будут осуществляться по следующим специальным маршрутам:
- 4к пос. Управленческий - кладбище "Лесное";
- 27к пл. им. Кирова - кладбище "Зубчаниновское";
- 36д Хлебная площадь - кладбище "Рубежное";
- 36ю кладбище "Рубежное" - кладбище "Южное";
- 63э Автостанция "Аврора" - кладбище "Рубежное";
- 67к п. Мехзавод - кладбище "Лесное";
- 77д Хлебная площадь - кладбище "Южное";
- 129э Автостанция "Аврора" - кладбище "Южное".
Отправление первых рейсов с начальных пунктов - в 07:00, отправление последних рейсов от конечных пунктов - в 15:00, выполнение контрольных рейсов от всех городских кладбищ - в 15:30 (отправление автобусов - в зависимости от наполняемости).
К оплате за проезд в автобусах принимаются транспортные карты, студенческие карты, карты школьника и социальные карты жителя Самарской области по действующим на территории города тарифам.
Необходимо отметить, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения с 07:00 до 16:00 15 июня будут действовать ограничения движения для личного транспорта на следующих участках дорог:
- по ул. Авроры от ул. Аэродромной до ул. Партизанской;
- по ул. Аэродромной от ул. Тушинской до ул. Энтузиастов;
- по ул. Ставропольской от ул. Пугачевской до ул. Алма-Атинской;
- по ул. Новосельской от Уральского шоссе до Нижнего въезда.