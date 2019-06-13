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Общество

Жителям Самарской области грозят ночными заморозками

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Синоптики предупреждают жителей Самарской области о возможных замомрозках. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Ночью 14 июня местами в регионе в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки -0, -2 °С.

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