Жителям Самарской области грозят ночными заморозками

Синоптики предупреждают жителей Самарской области о возможных замомрозках. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Ночью 14 июня местами в регионе в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки -0, -2 °С.
Синоптики предупреждают жителей Самарской области о возможных замомрозках. Об этом сообщает Приволжское УГМС.
Ночью 14 июня местами в регионе в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки -0, -2 °С.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.